Бренди пішли, товари залишились: чому продукція Nike і Lego досі доступна для росіян

Існують принаймні десятки фірм, які використовують методи сірого ринку для доставки західних товарів до Росії. Наприклад, однією з таких володіє громадянин Нідерландів, що живе в РФ. Він постачає продукцію Nike, Lego, Reebok, Emporio Armani.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Nike пішов з Росії незабаром повномасштабного вторгнення. Але продукцію бренду досі можна купити у російських інтернет-магазинах. Її привозить до РФ компанія Herinckx, що належить 40-річному громадянину Нідерландів Війнанду Герінксу, який живе в Москві.

І Nike, і Lego повідомили Reuters, що не дозволяли Herinckx імпортувати свої товари до Росії.

Вивчивши митні дані, корпоративні записи та внутрішні документи компанії, а також розмовляючи з самим Герінксом, агентство дізналося, як його бізнес отримує фірмові товари, зокрема Nike і Lego: він використовує посередників, які не мають явного зв’язку з Росією, як покупців, а потім доставляє товари до Росії – часто через Туреччину – і, нарешті, доставляє їх роздрібним торговцям у Росії.

Згідно з аналізом митних даних, є принаймні десятки фірм, подібних до Herinckx, які використовують методи сірого ринку для доставки західних товарів до Росії.

При цьому агентство не знайшло доказів того, що Herinckx порушує західні санкції проти РФ. Вони здебільшого стосуються промислових продуктів, які можна використовувати для створення зброї.

Але такі компанії, як Herinckx, опосередковано допомагають російській економіці. Митні дані, проаналізовані Reuters, показали, наприклад, що вартість товарів Nike, імпортованих до Росії, різко впала на 81% у 2022 році до 21 мільйона доларів, але відновилася у 2023 році щонайменше до 74 мільйонів доларів.

Оскільки світові бренди припинили продажі або припинили експорт через вторгнення, Росія дозволила компаніям імпортувати продукцію з-за кордону без дозволу власника торгової марки. РФ заявила, що її так званий паралельний імпорт склав понад 70 мільярдів доларів за два роки.

Наявність західних брендів дозволяє російському диктатору Володимиру Путіну "спроектувати повідомлення про те, що війна не підриває "нормальне життя" російського середнього класу", – сказав Сергій Гур’єв, російський економіст, проректор паризького університету Sciences Po.