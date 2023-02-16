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Бренди Flint, Chipster’s, Сан Санич і Big Bob запустили соціальну ініціативу для допомоги Україні

Бренди Flint, Chipster’s, Сан Санич і Big Bob запустили соціальну ініціативу для допомоги Україні (фото: прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бренди Flint, Chipster’s, Сан Санич і Big Bob запустили соціальну ініціативу "Героям на зв’язок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компаній.

Для участі в ініціативі треба виконати кілька простих кроків:

  • обрати снеки Flint, Chipster’s, Сан Санич та Big Bob з позначкою "Героям на зв’язок";
  • знайти у пачці фішку з кодом та зареєструвати його на сайті або в Telegram- чи Viber-боті;
  • отримати 5 грн і спрямувати ці гроші на масштабний збір для закупівлі рацій або на власний мобільний рахунок.

"Чим більше придбаєте акційних пачок і зареєструєте кодів на підтримку військових, тим більше в наших Героїв буде рацій! Скільки коштів вже зібрано, можна спостерігати тут", - зазначають в компанії.

Банка соціальної ініціативи понад 20 мільйонів гривень. Збір триває до 31 березня.

"Вірте у силу невеликих кроків і в те, що маленької допомоги не буває. Усі зусилля й донати цінні та важливі. Головне – відійти від ролі спостерігача й активно долучатися до благодійних справ. Саме так ви наближатимете спільну Перемогу й вселятимете у своє оточення впевненість: ми на боці добра", - резюмували ініціатори акції.

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