Брехня не працює. Персонал ЗАЕС уникає контрактів з Росатомом, - "Енергоатом"

Зокрема, протягом двох тижнів росіяни роблять все, щоб змусити персонал підписати контракти з фейковим підприємством АТ "Екплуатуюча організація "Запорізька АЕС", яка керується Росатомом. Вони вдаються до тиску, заявляючи, що тисяча працівників станції вже підписали контракти.

"Однак ця брехня не спрацьовує. Насправді з 6700 працівників, які залишилися працювати на окупованій росіянами ЗАЕС, лише близько сотні підписали контракти з Росатомом. Причому переважна більшість з тих, хто це зробив, погодилися під тиском загарбників", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 4300 працівників ЗАЕС виїхали на підконтрольну Україні територію, а більшість тих, хто залишився, має проукраїнську позицію та продовжує максимально відтягувати підписання контрактів.

Проте частина співробітників добровільно погодилася працювати на Росію, зокрема з керівного складу ЗАЕС.

"Їхні прізвища відомі, і всі вони відповідатимуть за свої дії після звільнення станції та повернення під повний контроль України", - додали в "Енергоатомі".