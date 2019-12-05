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Бразильский клуб подтвердил интерес к защитнику "Динамо"

Новости » Спорт     05.12.2019 - 16:57
Бразильский клуб подтвердил интерес к защитнику "Динамо"
Фото: Сидклей (twitter.com/dynamokyiv)

Однако клуб работает не только над его переходом

Спортивный директор бразильского гранда "Коринтианса" Дуйлио Монтейро Алвес подтвердил заинтересованность в трансфере игрока киевского "Динамо" Сидклея. Функционера цитирует Globo Esporte.

По его словам, переход футболиста может усилить команду.

"Мы заинтересованы в Сидклее, но необходимо немного подождать. Он не является главным приоритетом в трансферном окне. Если переход состоится, то он однозначно усилит команду", - сказал Алвес.

Ранее сообщалось, что "Коринтианс" предлагает выплачивать всю заработную плату игроку. В свою очередь, "Динамо" должно бесплатно отдать Сидклея, не требуя взамен никаких денежных компенсаций по аренде. Однако киевский клуб хочет получть за годичную аренду своего футболиста один миллион евро.

Бразилец в 2018 году уже выступал за "Коринтианс" на правах аренды из "Атлетико" Паранаэнсе, после чего 4,5 миллиона евро перешел в "Динамо".

В текущем сезоне Сидклей ни разу не сыграл за киевский клуб.

Напомним, недавно "Динамо" усилилось нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим.

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