Бразильський клуб підтвердив інтерес до захисника "Динамо"

Фото: Сідклей (twitter.com/dynamokyiv)

Однак клуб працює не тільки над його переходом

Спортивний директор бразильського гранда "Корінтіанса" Дуйліо Монтейро Алвес підтвердив зацікавленість у трансфері гравця київського "Динамо" Сідклея. Функціонера цитує Globo Esporte.

За його словами, перехід футболіста може посилити команду.

"Ми зацікавлені в Сідклеї, але необхідно трохи почекати. Він не є головним пріоритетом у трансферному вікні. Якщо перехід відбудеться, то він однозначно посилить команду", - сказав Алвес.

Раніше повідомлялося, що "Корінтіанс" пропонує виплачувати всю заробітну плату гравцеві. У свою чергу, "Динамо" має безкоштовно віддати Сідклея, не вимагаючи натомість ніяких грошових компенсацій по оренді. Однак київський клуб хоче отримати за річну оренду свого футболіста один мільйон євро.

Бразилець у 2018 році вже виступав за "Корінтіанс" на правах оренди з "Атлетіко" Паранаенсе, після чого 4,5 мільйона євро перейшов в "Динамо".

У поточному сезоні Сідклей жодного разу не зіграв за київський клуб.

Нагадаємо, нещодавно "Динамо" підсилилось нападаючим юнацької збірної Бельгії Ібрагімом Каргбо-молодшим.