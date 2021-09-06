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Пеле перенес операцию на кишечнике

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Рио-де-Жанейро, Понедельник 06 сентября 2021 21:05
Пеле перенес операцию на кишечнике Фото: Пеле перенес операцию на кишечнике (facebook.com/Pele)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бразильский футболист Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Ее обнаружили при плановом обследовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Пеле.

"В минувшую субботу перенес операцию по удалению подозрительной опухоли в толстой кишке. Она была выявлена во время обследования, о котором я сообщал на прошлой неделе", - написал футболист.

Пеле отметил, что после операции чувствует себя хорошо и позволяет докторам заботиться о его здоровье.

В свою очередь телеканал Globo отмечает, что Пеле шестую неделю остается в больнице, после плановой госпитализации.

Напомним, в конце августа Пеле попал в больницу после обморока.

Футболист опроверг эти сообщения, заявив, что поехал в больницу сдать анализы и пройти обследование.

Отметим, в этом году знаменитому бразильскому футболисту Пеле 23 октября исполнится 81 год. В 2016-м он женился третий раз на 50-летней Марсии Сибель Аоки.

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