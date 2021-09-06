Пеле переніс операцію на кишечнику

Бразильський футболіст Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Її виявили при плановому обстеженні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Пеле .

"Минулої суботи переніс операцію з видалення підозрілої пухлини в товстій кишці. Вона була виявлена під час обстеження, про яке я повідомляв минулого тижня", - написав футболіст.

Пеле зазначив, що після операції відчуває себе добре і дозволяє лікарям піклуватися про його здоров'я.

Своєю чергою телеканал Globo зазначає, що Пеле шостий тиждень залишається в лікарні, після планової госпіталізації.