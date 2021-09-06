Пеле переніс операцію на кишечнику
Бразильський футболіст Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Її виявили при плановому обстеженні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Пеле.
"Минулої суботи переніс операцію з видалення підозрілої пухлини в товстій кишці. Вона була виявлена під час обстеження, про яке я повідомляв минулого тижня", - написав футболіст.
Пеле зазначив, що після операції відчуває себе добре і дозволяє лікарям піклуватися про його здоров'я.
Своєю чергою телеканал Globo зазначає, що Пеле шостий тиждень залишається в лікарні, після планової госпіталізації.
Нагадавши, наприкінці серпня Пеле потрапив до лікарні після непритомності.
Футболіст спростував ці повідомлення, заявивши, що поїхав до лікарні здати аналізи і пройти обстеження.
Зазначимо, цього року знаменитому бразильському футболісту Пеле 23 жовтня виповниться 81 рік. У 2016-му він одружився втретє на 50-річній Марсії Сібель Аокі.