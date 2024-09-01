У Бразилії заборонили соцмережу Х, багато хто почуває себе відірваним від світу, - AP

У суботу рано вранці, 31 серпня, в Бразилії почалося блокування соцмережі Х. Платформа стала недоступною як в інтернеті, так і через мобільний додаток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як пише видання, блокування Х у Бразилії розділило користувачів і політиків щодо законності прийнятої заборони. Зазначається, що починаючи з суботи багато бразильців відчували труднощі та сумніви при використанні інших соцмереж у зв'язку з відсутністю Х.

Що передувало

На початку 2024 року суддя Верховного суду Бразилії Олександр де Мораес зобов'язав соцмережу Х призупинити роботу десятків акаунтів, які, як стверджувалося, поширювали дезінформацію.

Діючий власник платформи Х мільярдер Ілон Маск, засудивши розпорядження як цензуру, відповів закриттям офісів соцмережі у Бразилії. У той же час компанія Х заявила, що її послуги, як і раніше, будуть доступні в країні.

Однак днями після того, як суддя дав Маску 24 години на призначення офіційного представника країни, реакції чи дій від мільярдера не було. У зв'язку з цим Мораес вирішив заборонити Х на території країни.

За словами судді, діяльність соцмережі призупинена доти, доки вона не виконає відповідні накази. Крім того, він запровадив щоденні штрафи у розмірі 8 900 доларів США для тих осіб або компаній, які намагатимуться обійти блокування через VPN.

Важливість Х для бразильців

Associated Press вказує, що Бразилія є одним із найбільших ринків для Х із десятками мільйонів користувачів.

Однак після блокування бразильці почали пробувати інші платформи. Так, соцмережа Bluesky є умовною альтернативою Х і почала свою роботу в 2023 році. За останні пару днів вона побачила великий приток бразильців. У п'ятницю компанія заявила, що за цей час на її платформі зареєструвалося близько 200 тисяч нових користувачів із Бразилії, і це число "продовжує зростати з кожною хвилиною". Крім того, жителі країни встановлюють у соцмережі рекорди з таких дій, як підписки та лайки.

Згідно з текстом видання, міграція платформ не є чимось новим для бразильців. Свого часу вони були великими шанувальниками Orkut, і коли соціальна мережа припинила своє існування, вони з радістю перейшли на інші платформи.

Хоча й Х не такий популярний у Бразилії, як Facebook, Instagram, YouTube або TikTok. Однак соцмережа залишається важливою платформою, на якій бразильці беруть участь у політичних дебатах. Також вона має великий вплив серед політиків, журналістів та інших осіб, які формують громадську думку.

Крім того, у Х бразильці діляться своїм почуттям гумору. Зокрема, багато з найвідоміших мемів країни беруть початок саме в постах цієї соціальної мережі