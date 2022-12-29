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У Бразилії помер легендарний футболіст Пеле

Фото: легендарний футболіст Пеле (GettyImages)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 29 грудня, у лікарні Сан-Паулу у віці 82 років помер легендарний бразильський футболіст Пеле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву, яку оприлюднили на Instagram-сторінці спортсмена.

В останній місяць він мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Його госпіталізували до лікарні Сан-Паулу ще 29 листопада. У триразового чемпіона світу прогресував рак.

Останні дні свого життя він перебував під посиленим наглядом медпрацівників у лікарні імені Альберта Енштейна через порушення функцій серця та нирок. Він також знаходився там під час Чемпіонату світу з футболу-2022, який пройшов у Катарі, і на Різдво.

Дочка Пеле, Келі Насіменто, регулярно повідомляла про стан здоров'я свого батька протягом місяця, коли весь світ дізнався про його хворобу, а 29 грудня було оголошено про його смерть.

Варто зауважити, що Пеле розпочав свою кар'єру у віці 17 років у 1956 році. Він став триразовим чемпіоном світу у складі збірної Бразилії - і зараз залишається єдиним гравцем, якому це вдалося, - і досі є найкращим бомбардиром Бразилії з 77 голами, забитими у 92 матчах.

Нагадаємо, ще на початку грудня стало відомо про погіршення стану здоров'я Пеле. Він перестав реагувати на хіміотерапію.

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