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В Бразилии умер легендарный футболист Пеле

Фото: Пеле (flickr by Gabriel Bitar)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 29 декабря, в больнице Сан-Паулу в возрасте 82 лет умер легендарный бразильский футболист Пеле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление, которое обнародовали на Instagram-странице спортсмена.

В последний месяц он испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Его госпитализировали в больницу Сан-Паулу еще 29 ноября. У трехкратного чемпиона мира прогрессировал рак.

Последние дни своей жизни он находился под усиленным наблюдением врачей в больнице имени Альберта Энштейна из-за нарушений функций сердца и почек. Он также находился там во время Чемпионата мира по футболу-2022, который прошел в Катаре, и на Рождество.

Дочь Пеле, Кели Насименто, регулярно сообщала о состоянии здоровья своего отца в течение месяца, когда весь мир узнал о его болезни, а 29 декабря было объявлено о его смерти.

Стоит заметить, что Пеле начал свою карьеру в возрасте 17 лет в 1956 году. Он стал трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии - и в настоящее время остается единственным игроком, которому это удалось, - и до сих пор является лучшим бомбардиром Бразилии с 77 голами, забитыми в 92 матчах.

Напомним, еще в начале декабря стало известно об ухудшении состояния здоровья Пеле. Он перестал реагировать на химиотерапию.

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