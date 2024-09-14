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Бразилія зняла блокування банківських рахунків компаній Ілона Маска, - ЗМІ

Субота 14 вересня 2024 16:35
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Бразилія зняла блокування банківських рахунків компаній Ілона Маска, - ЗМІ Фото: лого соцмережі Х та зображення Ілона Маска (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У п'ятницю, 14 серпня, верховний суддя Бразилії зняв обмеження з банківських рахунків Starlink та Х Ілона Маска. На них було переведено понад 3 млн доларів штрафів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Зазначається, що на даний момент це останній епізод у протистоянні мільярдера та судді Олександра Ле Мораеса, якого Маск звинуватив у діях "диктатора" за призупинення соцмережі Х у найбільш густонаселеній країні Латинської Америки.

Axios пише, що, незважаючи на розблокування рахунків, Мораес не відкликав своє рішення про блокування доступу до Х, оскільки компанія не призначила юридичного представника в країні.

Що передувало блокуванням

Соцмережа Х була заборонена в Бразилії наприкінці серпня через те, що компанія не призначила законного представника в країні до встановленого судом терміну.

Мораес також виніс постанову про заморожування фінансів компанії Starlink у Бразилії та заборону супутниковому інтернет-бізнесу Маска проводити фінансові операції в цій країні.

Місяцями раніше суддя оголосив, що розслідуватиме справу Маска за перешкоджання правосуддю після того, як мільярдер вирішив проігнорувати ухвалу суду про блокування певних акаунтів на його платформі. Це сталося на тлі того, коли чиновники боролися з дезінформацією, яка поширювалася у соціальних мережах.

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Бразилія Ілон Маск
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