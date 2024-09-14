Бразилия сняла заморозку банковских счетов компаний Илона Маска, - СМИ

В пятницу, 14 августа, верховный судья Бразилии снял ограничения с банковских счетов Starlink и Х Илона Маска. На них было переведено более 3 млн долларов штрафов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Axios пишет, что несмотря на разблокировку счетов, Мораес не отозвал свое решение о блокировке доступа к Х, поскольку компания не назначила юридического представителя в стране.

Отмечается, что на данный момент это последний эпизод в противостоянии миллиардера и судьи Александра Ле Мораеса, которого Маск обвинил в действиях "диктатора" за приостановку соцсети Х в самой густонаселенной стране Латинской Америки.

Что предшествовало блокировкам

Соцсеть Х была запрещена в Бразилии в конце августа за то, что компания не назначила законного представителя в стране к установленному судом сроку.

Мораес также вынес постановление о заморозке финансов компании Starlink в Бразилии и запрете спутниковому интернет-бизнесу интернет-бизнесу Маска проводить финансовые операции в этой стране.

Месяцами ранее судья объявил, что будет расследовать дело Маска за препятствование правосудию после того, как миллиардер поклялся проигнорировать постановление суда о блокировке определенных аккаунтов на его платформе. Это произошло на фоне того, когда чиновники боролись с дезинформацией, которая распространялась в социальных сетях.

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