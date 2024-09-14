ua en ru
Сб, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бразилия сняла заморозку банковских счетов компаний Илона Маска, - СМИ

Суббота 14 сентября 2024 16:35
UA EN RU
Бразилия сняла заморозку банковских счетов компаний Илона Маска, - СМИ Фото: лого соцсети Х и изображение Илона Маска (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 14 августа, верховный судья Бразилии снял ограничения с банковских счетов Starlink и Х Илона Маска. На них было переведено более 3 млн долларов штрафов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Отмечается, что на данный момент это последний эпизод в противостоянии миллиардера и судьи Александра Ле Мораеса, которого Маск обвинил в действиях "диктатора" за приостановку соцсети Х в самой густонаселенной стране Латинской Америки.

Axios пишет, что несмотря на разблокировку счетов, Мораес не отозвал свое решение о блокировке доступа к Х, поскольку компания не назначила юридического представителя в стране.

Что предшествовало блокировкам

Соцсеть Х была запрещена в Бразилии в конце августа за то, что компания не назначила законного представителя в стране к установленному судом сроку.

Мораес также вынес постановление о заморозке финансов компании Starlink в Бразилии и запрете спутниковому интернет-бизнесу интернет-бизнесу Маска проводить финансовые операции в этой стране.

Месяцами ранее судья объявил, что будет расследовать дело Маска за препятствование правосудию после того, как миллиардер поклялся проигнорировать постановление суда о блокировке определенных аккаунтов на его платформе. Это произошло на фоне того, когда чиновники боролись с дезинформацией, которая распространялась в социальных сетях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия Илон Маск
NEWS
Второй день подряд. Украина обменяла еще 103 военных
Второй день подряд. Украина обменяла еще 103 военных
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США