Бразилия запретила продажу iPhone: в чем причина

Правительство Бразилии запретило продажу iPhone без зарядного устройства в стране, заявив, что компания предоставляет потребителям некомплектный продукт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министерство юстиции также оштрафовало Apple на 12,275 млн реалов (2,38 млн долларов) и распорядилось отменить продажу всех iPhone, которые в комплекте не оснащаются зарядным устройством.
Власти отвергли аргумент Apple о том, что практика отказа от зарядного устройства имела целью сокращение выбросов углерода, заявив, что нет никаких доказательств снижения выбросов вредных веществ в атмосферу от продажи смартфона без зарядного устройства.
Ранее стало известно, что компания Apple на ближайшей презентации своих новых устройств планирует анонсировать сервис подписки на iPhone, iPad и другие гаджеты.
Напомним, что 7 сентября американская компания Apple покажет новую линейку iPhone 14. Кроме смартфонов, будут представлены и другие гаджеты.
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