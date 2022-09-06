Бразилия запретила продажу iPhone: в чем причина

Правительство Бразилии запретило продажу iPhone без зарядного устройства в стране, заявив, что компания предоставляет потребителям некомплектный продукт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министерство юстиции также оштрафовало Apple на 12,275 млн реалов (2,38 млн долларов) и распорядилось отменить продажу всех iPhone, которые в комплекте не оснащаются зарядным устройством.

Власти отвергли аргумент Apple о том, что практика отказа от зарядного устройства имела целью сокращение выбросов углерода, заявив, что нет никаких доказательств снижения выбросов вредных веществ в атмосферу от продажи смартфона без зарядного устройства.