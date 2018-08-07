Бразилія закрила кордон з Венесуелою

З-за великого припливу біженців з Венесуели, суд у Бразилії наказав закрити кордон

Суддя Хелдер Баррето наказав закрити кордон з Венесуелою з-за великого припливу біженців. Про це повідомляє BBC.

При цьому кордон залишається відкритим для бразильців і громадян інших країн. Також він відкритий і для венесуельців, які повертаються з півночі Бразилії.

Постанова не обмежує повітряне і морське сполучення.

В штаті Рорайма заявляють, що щодня кордон перетинає близько 800 венесуельців, які біжать в пошуках кращих економічних умов протягом останніх трьох років. Влада штату повідомила, що високий рівень міграції спричинило за собою різке збільшення рівня злочинності. Протягом кількох місяців вони закликали до закриття кордону.

Суддя Баррето заявив, що цей крок є "дискримінаційним" і постановив тимчасово закрити кордон, що б дозволити державним органам розробити план боротьби з кризою.

Центральна влада Бразилії виступала проти будь-якого закриття кордону. Вони заявили, що звичайні венесуельці страждають від наслідків гуманітарної кризи і що Бразилія повинна продовжувати їм допомагати.

Нагадаємо, у Бразилії відбуваючий термін за корупцію да Сілву висунули в президенти. У Бразилії Партія трудящих висунула кандидатом на посаду глави держави колишнього президента Лулу да Сілву, який відбуває 12-річне покарання за звинуваченням у корупції.