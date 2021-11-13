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Бразилия вышла на Чемпионат мира-2022

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Бразилия, Суббота 13 ноября 2021 04:58
Бразилия вышла на Чемпионат мира-2022 Фото: Бразилия вышла на ЧМ-2022 (cbf.com)
Автор: Артур Родивилов

Сборная Бразилии выбралась на Чемпионат мира по футболу 2022 года. В прошедшем матче отборочного турнира "пентакампеоны" оказались сильнее сборной Колумбии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brazil.

Встреча прошла на "Арене Коринтианс" при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил полузащитник "Олимпика" из Лиона Лукас Пакета, поразивший ворота оппонентов на 72-й минуте игры.

Этот результат позволил подопечным Тите набрать 34 очка после 12 игр и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы южноамериканского отборочного цикла.

Второй строчке с 28 баллами расположилась национальная команда Аргентины.

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