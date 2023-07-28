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Бразилія відмовилася видати США ймовірного російського розвідника

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П'ятниця 28 липня 2023 20:32
Бразилія відмовилася видати США ймовірного російського розвідника Ілюстративне фото: Бразилія відмовилася видати США ймовірного російського розвідника (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бразилія відхилила запит Сполучених Штатів Америки щодо екстрадиції росіянина Сергія Черкасова. Він може бути співробітником військової розвідки РФ.

Про це сказано у заяві Міністерства юстиції та громадської безпеки Бразилії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У відомстві назвали прохання США про видачу росіянина безпідставним. Там також додали, що вже погодилися передати зловмисника Росії, де його звинувачують у торгівлі наркотиками.

За інформацією видання, Черкасов буде екстрадований до Росії лише після того, як відбуде бразильський тюремний термін за підробку документів.

Чому США вимагають екстрадувати Черкасова

Черкасов в'їхав до США 2018 року під видом навчання в аспірантурі у Вашингтоні, повідомляє Міністерство юстиції США. Американські правоохоронці підозрюють його в тому, що у країні він перебував під чужим ім'ям, щоб шпигувати за американцями напередодні вторгнення Росії до України.

Підроблене ім'я Черкасова - Віктор Мюллер Феррейра, яке він одержав у Бразилії, де видавав себе за сина померлого бразильського громадянина, стверджують американські прокурори.

Після повернення до Бразилії у 2022 році бразильська влада заарештувала його за звинуваченням у крадіжці особистих даних та шахрайстві.

Нагадаємо, раніше в США екстрадували ймовірного співробітника російських спецслужб Вадима Конощенка. Він міг займатися контрабандою західної зброї у РФ.

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