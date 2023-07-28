Бразилия отказалась выдать США вероятного российского разведчика

Бразилия отклонила запрос Соединенных Штатов Америки об экстрадиции россиянина Сергея Черкасова. Он может быть сотрудником военной разведки РФ.

Об этом сказано в заявлении Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В ведомстве назвали просьбу США о выдаче россиянина безосновательной. Там также добавили, что уже согласились передать злоумышленника России, где он обвиняется в торговле наркотиками.

По информации издания, Черкасов будет экстрадирован в Россию только после того, как отбудет бразильский тюремный срок за подделку документов.

Почему США требуют экстрадировать Черкасова

Черкасов въехал в США в 2018 году под видом учебы в аспирантуре в Вашингтоне, сообщает Министерство юстиции США. Американские правоохранители подозревают его в том, что в стране он находился под чужим именем, чтобы шпионить за американцами в преддверии вторжения России в Украину.

Поддельное имя Черкасова - Виктор Мюллер Феррейра, которое он получил в Бразилии, где выдавал себя за сына умершего бразильского гражданина, утверждают американские прокуроры.

После возвращения в Бразилию в 2022 году бразильские власти арестовали его по обвинению в краже личных данных и мошенничестве.

Напомним, ранее в США экстрадировали вероятного сотрудника российский спецслужб Вадима Конощенка. Он мог заниматься контрабандой западного оружия в РФ.