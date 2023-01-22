Бразилія та Аргентина планують створити спільну валюту

Бразилія та Аргентина готуються оголосити про створення власної спільної валюти на саміті у Буенос-Айресі, а також запросити інші країни Латинської Америки приєднатися до валютного блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financical Times .

Як повідомляє видання, це може стати другим за величиною валютним блоком у світі. Зазначається, що Бразилія пропонує назвати нову валюту "сюр" (південь). Вона створюється з метою сприяння регіональній торгівлі та зменшення залежності від долара.

В перший час валюта існуватиме паралельно з бразильським реалом і аргентинським песо.

Міністр економіки Аргентини Серхіо Масса підтвердив, що долучитись до проєкту також запропонують іншим країнам регіону.

За оцінками FT, валютний союз, який може охопити всю Латинську Америку, становитиме близько 5% світового ВВП. Своєю чергою найбільший у світі валютний союз, євро, охоплює близько 14% світового ВВП у доларовому еквіваленті.

Також зазначається, що для реалізації проєкту може знадобитися багато років, адже Європі знадобилося 35 років, щоб створити євро.

Офіційне оголошення очікується під час візиту бразильського президента Луїза Інасіо Лула да Сілви до Аргентини ввечері 22 січня.