Бразилия-Швейцария: видео голов и обзор матча

Бразилия и Швейцария сразились 17 июня в Ростове

Матч Бразилия Швейцария, который прошел в рамках Чемпионата мира по футболу 2018, завершился со счетом 1-1. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Сегодняшний поединок - второй матч группы Е. Сборные Бразилии и Швейцарии являются главными фаворитами Чемпионата мира 2018.

Первый гол был забит уже на 20 минуте бразильцем Филиппе Коутиньо.

А через 10 минут Швейцария получила желтую карточку за то, что Штефан Лихтштайнер схватил Неймара за футболку. На 45 минуте Бразилия чуть не забила второй гол, но Тиаго Силва пробил над перекладиной.

Во втором тайме у швейцарцам удалось сравнять счет - гол забил Стивен Цубер.