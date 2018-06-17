Бразилія-Швейцарія: відео голів та огляд матчу

Бразилія і Швейцарія воювали 17 червня в Ростові

Матч Бразилія Швейцарія, який пройшов в рамках Чемпіонату світу з футболу 2018, завершився з рахунком 1-1. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогоднішній поєдинок - другий матч групи Е. Збірні Бразилії та Швейцарії є головними фаворитами Чемпіонату світу 2018.

Перший гол був забитий вже на 20 хвилині бразильцем Філіппе Коутіньйо.

А через 10 хвилин Швейцарія отримала жовту картку за те, що Штефан Ліхтштайнер схопив за футболку Неймара. На 45 хвилині Бразилія ледь не забила другий гол, але Тіаго Сілва пробив над поперечиною.

У другому таймі у швейцарцям вдалося зрівняти рахунок - гол забив Стівен Зубер.