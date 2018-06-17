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Бразилія - Швейцарія: онлайн трансляція

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    17.06.2018 - 19:18
Фото: Бразилія - Швейцарія (twitter.com/cbf_futebol)
Фото: Бразилія - Швейцарія (twitter.com/cbf_futebol)

РБК-Україна проведе трансляцію поєдинку групи E на ЧС-2018

Бразилія - Швейцарія. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна в 21:00, а дивитися матч можна на каналі "Інтер". Збірні Бразилії та Швейцарії зіграють в матчі першого туру чемпіонату світу-2018. На думку букмекерів, фаворитом протистояння очікувано є латиноамериканська команда.

17 червня 21:00
Ростов, стадіон "Ростов-Арена"

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У другому матчі групи E на ЧС-2018 зійдуться один з головних фаворитів цього турніру - збірна Бразилії, і команда Швейцарії - єдина збірна за всю історію мундіалі, яка в стартовому матчі обіграла майбутнього переможця турніру.

Бразильці починають новий похід до вершини, прагнучи реабілітуватися за оглушливе фіаско на домашньому мундіалі чотирирічної давності. Після нокауту від Німеччини в півфіналі ЧС 2014 пентакампеонам знадобилося два роки, щоб прийти в себе: тільки в середині 2016- го очолив «селесао» Тита зумів вдихнути спокій і ігрову мудрість в підопічних. Знов отримавши впевненість в своїх силах і оновивши склад, бразильці стали першою командою, яка пробилася в Росію-2018 через сито кваліфікації. Зараз в їх складі всього 6 футболістів, які мають досвід виступів на мундіалі, - стільки ж, скільки було чотири роки тому.

Їх суперником стане вкрай непоступлива збірна, яка програла всього один матч з початку 2016 року і вибита з УЄФА Євро-2016 тільки в серії післяматчевих пенальті. Незважаючи на те, що Швейцарія кваліфікувалася до Росії-2018 через стикового дуель, команда чудово провела європейську відбіркову кампанію. Крім того, швейцарці довели, що не схильні пасувати перед фаворитами: на ЧС-2010 в ПАР вони обіграли з рахунком 1:0 Іспанію, яка в кінцевому підсумку відвезла додому Кубок світу.

ЧС 2018: турнірна таблиця на 17 червня ЧС-2018: усі подробиці
Теги публікації: онлайн-трансляция, Швейцария, ЧМ-2018, онлайн, сборная Бразилии, Футбол онлайн  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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