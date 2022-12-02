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Бразилія програла збірній Камеруну останній матч групового етапу ЧС-2022

Фото: Венсан Абубакар оформив гол і вилучення (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою національної команди Камеруну завершилася зустріч у 3-му турі основної сітки Кубка світу проти збірної Бразилії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група H, 3-й тур

Камерун – Бразилія – 1:0

Гол: Абубакар, 90+2

Вилучення: Абубакар, 90+3 (К, друга жовта картка)

Перший момент виник на 15-й хвилині. Це Мартінеллі отримав передачу від Фреда та пробив із меж штрафного майданчика – кіпер парирував удар. Та розвитку цей епізод не отримав. Добрі 40 хвилин камерунці та бразильці більше воротарів не турбували.

Лише перед перервою команди обмінялися моментами. Мартінеллі завдав удару з близької відстані, але прямісінько по центру. Натомість удар Мбемо головою у кут відбив Едерсон. А на старті другої половини Абубакар пробив за діагоналлю у дальній – м'яч розминувся зі стійкою.

Надалі гра знову заспокоїлася. Зрідка якийсь сміливець на кшталт Мілітао міг наважитися пробити, щоб повернути інтерес глядачів до двобою. Здавалося, що матч упевнено рухається до нульової нічиєї.

Та в доданий арбітром час несподівано вибухнув Камерун. Мбекелі зряче навісив із правого флангу, а досвідчений нападник Абубакар головою переправив м'яч у сітку – 1:0. На радощах ветеран зняв футболку та отримав другий "гірчичник" за неспортивну поведінку.

Цей епізод цілком вписується у виступ африканців на ЧС-2022. Сенсаційна перемога над бразильцями виявилася для них пірровою. Камерунці набрали 4 очки на груповому етапі, але бразильці зі швейцарцями набрали по 6 пунктів і вийшли в плей-офф.

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