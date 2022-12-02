RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бразилия проиграла сборной Камеруна последний матч группового этапа ЧМ-2022

Фото: Венсан Абубакар оформил гол и удаление (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой национальной команды Камеруна завершилась встреча в 3-м туре основной сетки Кубка мира против сборной Бразилии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа H, 3-й тур

Камерун – Бразилия – 1:0

Гол: Абубакар, 90+2

Удаление: Абубакар, 90+3 (К, вторая желтая карточка)

Первый момент возник на 15-й минуте. Это Мартинелли получил передачу от Фреда и пробил из пределов штрафной – кипер парировал удар. Но развития этот эпизод не получил. Добрые 40 минут камерунцы и бразильцы больше вратарей не беспокоили.

Только перед перерывом команды обменялись моментами. Мартинелли нанес удар с близкого расстояния, но прямо по центру. Зато удар Мбемо головой в угол отразил Эдерсон. А на старте второй половины Абубакар пробил по диагонали в дальний – мяч разминулся со штангой.

В дальнейшем игра снова успокоилась. Изредка какой-то храбрец вроде Милитао мог решиться пробить, чтобы вернуть интерес зрителей к поединку. Казалось, что матч уверенно двигается к нулевой ничьей.

Но в добавленное арбитром время неожиданно взорвался Камерун. Мбекели зряче навесил с правого фланга, а опытный нападающий Абубакар головой переправил мяч в сетку – 1:0. На радостях ветеран снял футболку и получил второй "горчичник" за неспортивное поведение.

Этот эпизод полностью вписывается в выступление африканцев на ЧМ-2022. Сенсационная победа над бразильцами оказалась для них пирровой. Камерунцы набрали 4 очка на групповом этапе, но бразильцы со швейцарцами набрали по 6 пунктов и вышли в плей-офф.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мираЧМ-2022Сборная Бразилии