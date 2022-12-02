Бразилия проиграла сборной Камеруна последний матч группового этапа ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, группа H, 3-й тур

Камерун – Бразилия – 1:0

Гол: Абубакар, 90+2

Удаление: Абубакар, 90+3 (К, вторая желтая карточка)

Первый момент возник на 15-й минуте. Это Мартинелли получил передачу от Фреда и пробил из пределов штрафной – кипер парировал удар. Но развития этот эпизод не получил. Добрые 40 минут камерунцы и бразильцы больше вратарей не беспокоили.

Только перед перерывом команды обменялись моментами. Мартинелли нанес удар с близкого расстояния, но прямо по центру. Зато удар Мбемо головой в угол отразил Эдерсон. А на старте второй половины Абубакар пробил по диагонали в дальний – мяч разминулся со штангой.

В дальнейшем игра снова успокоилась. Изредка какой-то храбрец вроде Милитао мог решиться пробить, чтобы вернуть интерес зрителей к поединку. Казалось, что матч уверенно двигается к нулевой ничьей.

Но в добавленное арбитром время неожиданно взорвался Камерун. Мбекели зряче навесил с правого фланга, а опытный нападающий Абубакар головой переправил мяч в сетку – 1:0. На радостях ветеран снял футболку и получил второй "горчичник" за неспортивное поведение.

Этот эпизод полностью вписывается в выступление африканцев на ЧМ-2022. Сенсационная победа над бразильцами оказалась для них пирровой. Камерунцы набрали 4 очка на групповом этапе, но бразильцы со швейцарцами набрали по 6 пунктов и вышли в плей-офф.