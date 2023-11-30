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Бразилія посилює північний кордон на тлі сутичок між Венесуелою та Гаяною

Фото: Бразилія посилює північний кордон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бразилія "посилила оборонні дії" вздовж свого північного кордону, у відповідь на територіальні суперечки між своїми сусідами, Гаяною та Венесуелою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Стало відомо, що 3 грудня венесуельці проголосують на референдумі щодо "прав" на Ессекібо.

Очікується, що в п'ятницю Міжнародний суд ООН (МС) винесе рішення щодо запиту Гайани про скасування референдуму. Уряд Венесуели заявив, що буде йти вперед, незважаючи ні на що.

Зазначимо, що Венесуела та Гайана сперечаються за регіон Ессекібо ще з 1966 року. А у 2015 році заява про значні родовища нафти біля Ессекібо відновила інтерес Венесуели до регіону.

Нагадаємо, нещодавно український президент Володимир Зеленський попередив про інші конфлікти, які можуть спалахнути у світі. Він зазначив, що на війні в Ізраїлі суперечки можуть не скінчитись.

Про те, де у світі може спалахнути новий конфлікт можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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