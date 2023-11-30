RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бразилия усиливает северную границу на фоне столкновений между Венесуэлой и Гайаной

Фото: Бразилия усиливает северную границу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Бразилия "усилила оборонительные действия" вдоль своей северной границы, в ответ на территориальные споры между своими соседями, Гайаной и Венесуэлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский предупредил о других конфликтах, которые могут разразиться в мире. Он отметил, что на войне в Израиле споры могут не закончиться.

О том, где в мире может вспыхнуть новый конфликт, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
БразилияВенесуэла