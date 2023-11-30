Бразилия усиливает северную границу на фоне столкновений между Венесуэлой и Гайаной

Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский предупредил о других конфликтах, которые могут разразиться в мире. Он отметил, что на войне в Израиле споры могут не закончиться.

О том, где в мире может вспыхнуть новый конфликт, можно узнать в материале РБК-Украина.

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