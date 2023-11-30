Бразилия усиливает северную границу на фоне столкновений между Венесуэлой и Гайаной

Бразилия "усилила оборонительные действия" вдоль своей северной границы, в ответ на территориальные споры между своими соседями, Гайаной и Венесуэлой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, недавно украинский президент Владимир Зеленский предупредил о других конфликтах, которые могут разразиться в мире. Он отметил, что на войне в Израиле споры могут не закончиться.
О том, где в мире может вспыхнуть новый конфликт, можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.