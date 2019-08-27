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Бразилия отказалась от помощи G7 в борьбе с пожарами

Новости » Политика    27.08.2019 - 01:20
Бразилия отказалась от помощи G7 в борьбе с пожарами
Фото: Жаир Болсонару (из открытых источников)

Бразильский президент назвал предложение "Большой семерки" попыткой вмешаться в суверенитет страны

Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался принять помощь стран "Большой семерки" (G7) для борьбы с пожарами в лесах Амазонки, решение о которой было принято на саммите в Биаррице (Франция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Болсонару заявил, что предложение лидеров стран G7 свидетельствует, что к Бразилии относятся как к "колонии или ничейной земле" и назвал предложение "Большой семерки" попыткой вмешаться в суверенитет страны.

Пожары в тропических лесах Амазонки начались на территории Бразилии в начале августа и количество очагов продолжает расти. В некоторых штатах объявлено чрезвычайное положение.

Критики президента Бразилии Болсонару считают, что к обезлесению Амазонки привели в том числе и его риторика против защитников окружающей среды и бездействие.

Напомним, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты на саммите G7 во Франции приняли решение немедленно предоставить Бразилии на борьбу с пожарами 22 миллиона долларов. Кроме того, Париж обещал оказать военную помощь для борьбы с масштабным лесным пожаром в течение часов.

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