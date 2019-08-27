Бразилія відмовилася від допомоги G7 у боротьбі з пожежами

Фото: Жаїр Болсонару (з відкритих джерел)

Бразильський президент назвав пропозицію "Великої сімки" спробою втрутитися в суверенітет країни

Президент Бразилії Жаїр Болсонару відмовився прийняти допомогу країн "Великої сімки" (G7) для боротьби з пожежами в лісах Амазонки, рішення про яку було ухвалене на саміті в Біарріці (Франція). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Болсонару заявив, що пропозиція лідерів країн G7 свідчить, що до Бразилії ставляться як до "колонії чи нічийної землі" та назвав пропозицію "Великої сімки" спробою втрутитися в суверенітет країни.

Пожежі в тропічних лісах Амазонки почалися на території Бразилії на початку серпня і кількість осередків продовжує зростати. У деяких штатах оголошено надзвичайний стан.

Критики президента Бразилії Болсонару вважають, що до знеліснення Амазонки призвели зокрема й його риторика проти захисників довкілля та бездіяльність.

Нагадаємо, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати на саміті G7 у Франції ухвалили негайно надати Бразилії на боротьбу з пожежами 22 мільйони доларів. Крім того, Париж обіцяв надати військову допомогу для боротьби з масштабною лісовою пожежею протягом годин.