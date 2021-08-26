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Бразилия начнет производить COVID-вакцину Pfizer: названы сроки

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Рио-де-Жанейро, Четверг 26 августа 2021 16:32
Бразилия начнет производить COVID-вакцину Pfizer: названы сроки Фото: вакцину Pfizer от коронавируса начнут производить в Бразилии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Консорциум Pfizer и BioNTech подписал соглашение с бразильской фармацевтической компанией Eurofarma о производстве своей вакцины. Ее выпуск планируют наладить с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Pfizer.

Отмечается, что для упрощения включения Eurofarma в производственный процесс, передача технологии, строительство и установка оборудования начнутся немедленно.

Согласно соглашению, Eurofarma получит активный компонент вакцины из США. Производство препарата начнется в 2022 году.

Ожидается, что после выхода на полную мощность, ежегодно бразильская фармкомпания будет производить более 100 млн доз вакцины Pfizer.

"Вся продукция будет поставляться исключительно на латиноамериканский рынок", - уточняется в заявлении.

Напомним, ранее в Pfizer заявили о готовности в течение трех месяцев создать вакцину от нового штамма коронавируса.

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Бразилия Вакцина Коронавирус
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