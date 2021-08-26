Бразилия начнет производить COVID-вакцину Pfizer: названы сроки

Консорциум Pfizer и BioNTech подписал соглашение с бразильской фармацевтической компанией Eurofarma о производстве своей вакцины. Ее выпуск планируют наладить с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Pfizer .

Отмечается, что для упрощения включения Eurofarma в производственный процесс, передача технологии, строительство и установка оборудования начнутся немедленно.

Согласно соглашению, Eurofarma получит активный компонент вакцины из США. Производство препарата начнется в 2022 году.

Ожидается, что после выхода на полную мощность, ежегодно бразильская фармкомпания будет производить более 100 млн доз вакцины Pfizer.

"Вся продукция будет поставляться исключительно на латиноамериканский рынок", - уточняется в заявлении.