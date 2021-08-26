Бразилія почне виробляти COVID-вакцину Pfizer: названі терміни
Консорціум Pfizer і BioNTech підписав угоду з бразильською фармацевтичною компанією Eurofarma про виробництво своєї вакцини. Її випуск планують налагодити з 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Pfizer.
Зазначається, що для спрощення включення Eurofarma у виробничий процес, передача технології, Будівництво та встановлення обладнання почнуться негайно.
Згідно з угодою, Eurofarma отримає активний компонент вакцини з США. Виробництво препарату почнеться в 2022 році.
Очікується, що після виходу на повну потужність, щорічно бразильська фармкомпанія вироблятиме понад 100 млн доз вакцини Pfizer.
"Вся продукція буде поставлятися виключно на латиноамериканський ринок", - уточнюється в заяві.
Нагадаємо, раніше в Pfizer заявили про готовність протягом трьох місяців створити вакцину від нового штаму коронавірусу.