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Бразилія почне виробляти COVID-вакцину Pfizer: названі терміни

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Ріо-де-Жанейро, Четвер 26 серпня 2021 16:32
Бразилія почне виробляти COVID-вакцину Pfizer: названі терміни Фото: вакцину Pfizer від коронавірусу почнуть виробляти в Бразилії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Консорціум Pfizer і BioNTech підписав угоду з бразильською фармацевтичною компанією Eurofarma про виробництво своєї вакцини. Її випуск планують налагодити з 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Pfizer.

Зазначається, що для спрощення включення Eurofarma у виробничий процес, передача технології, Будівництво та встановлення обладнання почнуться негайно.

Згідно з угодою, Eurofarma отримає активний компонент вакцини з США. Виробництво препарату почнеться в 2022 році.

Очікується, що після виходу на повну потужність, щорічно бразильська фармкомпанія вироблятиме понад 100 млн доз вакцини Pfizer.

"Вся продукція буде поставлятися виключно на латиноамериканський ринок", - уточнюється в заяві.

Нагадаємо, раніше в Pfizer заявили про готовність протягом трьох місяців створити вакцину від нового штаму коронавірусу.

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Бразилия Вакцина Коронавірус
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