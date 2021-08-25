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В Pfizer рассказали, как быстро смогут создать вакцину от новых штаммов коронавируса

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Вашингтон, Среда 25 августа 2021 16:26
В Pfizer рассказали, как быстро смогут создать вакцину от новых штаммов коронавируса Фото: Pfizer рассказал о скорости создания вакцины от новых штаммов COVID-19 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компания Pfizer может создать вакцину от нового штамма коронавируса в течение 95 дней после его выявления. Ученые производителя постоянно изучают эффективность препаратов против новых вариантов инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Fox News гендиректора компании Альберта Бурла.

По его словам, Pfizer наладил процесс производства вакцины от коронавируса при выявлении новых штаммов. Ученые компании постоянно отслеживают эффективность существующих препаратов против новых вариантов COVID-19.

"В течение 95 дней, начиная с того дня, как мы выявим штамм, вызывающий беспокойство, мы сможем создать вакцину специально против него", - сказал Бурла.

Он уточнил, что на сегодняшний день компания не выявила ни одного штамма, который способен обойти защиту нынешней вакцины Pfizer

Напомним, 23 августа американский регулятор окончательно одобрило вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech для людей старше 16 лет.

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Соединенные Штаты Америки Вакцина Коронавирус
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