В Pfizer рассказали, как быстро смогут создать вакцину от новых штаммов коронавируса

Компания Pfizer может создать вакцину от нового штамма коронавируса в течение 95 дней после его выявления. Ученые производителя постоянно изучают эффективность препаратов против новых вариантов инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Fox News гендиректора компании Альберта Бурла .

По его словам, Pfizer наладил процесс производства вакцины от коронавируса при выявлении новых штаммов. Ученые компании постоянно отслеживают эффективность существующих препаратов против новых вариантов COVID-19.

"В течение 95 дней, начиная с того дня, как мы выявим штамм, вызывающий беспокойство, мы сможем создать вакцину специально против него", - сказал Бурла.

Он уточнил, что на сегодняшний день компания не выявила ни одного штамма, который способен обойти защиту нынешней вакцины Pfizer