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Бразилия - Мексика: видео голов и обзор матча

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    02.07.2018 - 19:04
Фото: матч Бразилия - Мексика (facebook.com/fifaworldcup)
Фото: матч Бразилия - Мексика (facebook.com/fifaworldcup)

Сборные Бразилии и Мексики сыграли в рамках плей-офф за выход в четвертьфинал ЧМ 2018

Матч Бразилия - Мексика 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018 состоялся 2 июля. Игра завершилась со счетом 2:0. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Бразилия - Мексика: обзор игры

Команды Бразилии и Мексики провели игру 1/8 финала ЧМ 2018 на стадионе Самары.

Бразильская сборная прошла в плей-офф турнира, став лидером по очкам в группе Е. Мексика заняла второе место в группе F, отправив домой чемпионов 2014 года, Германию.

Команды вышли на поле "Самара Арены" 2 июля в следующих стартовых составах:

  • Бразилия: Алисон Бекер, Тьяго Силва, Миранда, Каземиро, Филипе Луис, Габриэл Жезус, Неймар, Филиппе Коутиньо, Паулиньо, Виллиан, Фагнер.
  • Мексика: Гильермо Очоа, Уго Айяла, Карлос Кальседо, Рафаэль Маркес, Карлос Вела, Хавьер Эрнандес, Эктор Эррера, Андрес Гуардадо, Эдсон Альварес, Ирвин Лосано, Хесус Гальярдо.

В начале матча и у сборной Мексики, и у Бразилии было несколько удачных моментов. Быстрые и агрессивные атаки были у мексиканцев, а бразильские футболисты больше владели мячом. Вратарь сборной Мексики (Гильермо Очоа) в первом тайме трижды успешно отразил удары соперников.

Команды ушли на перерыв, не открыв счет матча.

Второй тайм начался с атаки ворот Мексики. Первый удар Очоа смог отбить, но на 48 минуте Вилиан прошел в штрафную, сделал пас на Неймара, который и отправил мяч в пустой угол ворот. Со счетом 1:0 Бразилия увеличила свой шанс пройти в четвертьфинал.

Автором второго гола игры вновь стала Бразилия. На 88 минуте матча Фирмино отправил мяч в ворота с подачи Неймара из штрафной.

Победу в матче со счетом 2:0 одержала сборная Бразилии и 6 июля сыграет в четвертьфинале, который пройдет в Казани.

Команда Мексики прекратила свое участие в Чемпионате мира по футболу 2018.  

 

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Теги публикации: ЧМ-2018, видео, Футбол онлайн  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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