Бразилія - Мексика: відео голів та огляд матчу

Збірні Бразилії та Мексики зіграли в рамках плей-офф за вихід у чвертьфінал ЧС 2018

Матч Бразилія - Мексика 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2018 відбувся 2 липня. Гра завершилася з рахунком 2:0. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Бразилія - Мексика: огляд гри

Команди Бразилії і Мексики провели гру 1/8 фіналу ЧС 2018 на стадіоні Самари.

Бразильська збірна пройшла до плей-офф турніру, ставши лідером за очками в групі Е. Мексика посіла друге місце в групі F та раніше відправила додому чемпіонів 2014 року, Німеччину.

Команди вийшли на поле "Самара Арени" 2 липня в наступних стартових складах:

Бразилія: Алісон Бекер, Тьяго Сілва, Міранда, Каземіро, Філіпе Луїс, Габріел Жезус, Неймар, Філіпе Коутіньйо, Пауліньо, Вілліан, Фагнер.

Мексика: Гільєрмо Очоа, Уго Айяла, Карлос Кальседо, Рафаель Маркес, Карлос Вела, Хав'єр Ернандес, Ектор Еррера, Андрес Гуардадо, Едсон Альварес, Ірвін Лосано, Хесус Гальярдо.

На початку матчу і у збірної Мексики, і у Бразилії було кілька вдалих моментів. Швидкі та агресивні атаки були у мексиканців, а бразильські футболісти більше володіли м'ячем. Воротар збірної Мексики (Гільєрмо Очоа) в першому таймі тричі успішно відбив удари суперників.

Команди пішли на перерву з рахунком 0:0.

Другий тайм почався з атаки воріт Мексики. Перший удар Очоа зміг відбити, але на 48 хвилині Віліан пройшов до штрафної, зробив пас на Неймара, який і відправив м'яч у порожній кут воріт. З рахунком 1:0 Бразилія збільшила свій шанс пройти до чвертьфіналу.

Автором другого голу гри знову стала Бразилія. На 88 хвилині матчу Фірміно відправив м'яч у ворота з подачі Неймара зі штрафної.

Перемогу в матчі з рахунком 2:0 здобула збірна Бразилії і 6 липня зіграє в чвертьфіналі, який пройде в Казані.

Команда Мексики припинила свою участь в Чемпіонаті світу з футболу 2018.