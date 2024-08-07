Бразилия, Колумбия и Мексика ведут переговоры с правительством и оппозицией Венесуэлы по поводу избирательного кризиса

После спорных президентских выборов в Венесуэле официальные лица Бразилии, Колумбии и Мексики постоянно контактируют с представителями президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционного кандидата Эдмунда Гонсалеса в поисках разрешения политического кризиса в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Три страны, чьи нынешние левые президенты являются союзниками Мадуро, ведут переговоры с обеими сторонами, сообщил агентству участвовавший в дискуссиях высокопоставленный мексиканский чиновник. Чиновник отказался квалифицировать это как формальное посредничество.

Бразилия, Колумбия и Мексика рекомендуют правительству и оппозиции соблюдать законы Венесуэлы и явиться в соответствующие учреждения, чтобы обжаловать любую часть процесса, сказал чиновник. Эта рекомендация, однако, является слишком большим требованием для оппозиции, поскольку правящая партия Венесуэлы контролирует все аспекты правительства, включая систему правосудия, и использует ее для победы и подавления настоящих и воображаемых оппонентов, отмечает AP.

Чиновник говорил на условиях анонимности и отказался назвать представителей правительства и оппозиции Венесуэлы, которые принимают участие в дискуссиях. Он также не сказал, сигнализировала ли команда Гонсалеса о своей готовности официально обжаловать результаты выборов 28 июля.

В отличие от многих других стран, признавших Мадуро или Гонсалеса победителем, правительства Бразилии, Колумбии и Мексики заняли более нейтральную позицию.

Мексиканский чиновник сказал, что представители трех стран не исключают личной встречи с Мадуро.