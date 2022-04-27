Бразилия готова предоставить 300 тысяч снарядов для немецких Gepard в Украине

Проблема с боеприпасами для зенитных самоходных установок Gepard, которые Германия передаст Украине, близка к решению. Бразилия стремится продать снаряды для украинских Вооруженных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.
Анонимные источники в федеральном правительстве рассказали о готовности Бразилии решить вопрос со снарядами для Gepard. Ранее Германия решила передать около 50 установок Украине, но столкнулась с нехваткой боеприпасов.
Бразильские власти планируют продать Украине около 300 тысяч снарядов. Производитель Kraus-Maffei Wegmann, стремящийся передать машины Украине, имел на складе лишь ориентировочно 23 тысячи снарядов. Учитывая, что Gepard производит до 1110 выстрелов в минуту, этих запасов хватило бы всего на несколько минут.
Немецкая пресса также предположила, что Минобороны Украины самостоятельно решило вопросы боеприпасов. В частности, украинские власти еще могли договориться о поставках с Катаром либо Иорданией.
К слову, Германия перестала считать РФ надежным партнером после срыва поставок газа в Европу.
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