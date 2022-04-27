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Бразилія готова надати 300 тисяч снарядів для німецьких Gepard в Україні

Фото: Зенітна самохідна установка Gepard (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Проблема з боєприпасами для зенітних самохідних установок Gepard, які Німеччина передасть Україні, близька до вирішення. Бразилія прагне продати снаряди для українських Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Анонімні джерела видання у федеральному уряду розповіли про готовність Бразилії вирішити питання зі снарядами для Gepard. Раніше Німеччина вирішила передати близько 50-ти установок Україні, але зіткнулася з нестачею боєприпасів.

Бразильська влада планує продати Україні близько 300 тисяч снарядів. Виробник

Німецька преса також припустила, що Міноборони України самостійно вирішило питання боєприпасів. Зокрема, українська влада ще могла домовитися про постачання з Катаром чи Йорданією.

До слова, Німеччина перестала вважати РФ надійним партнером після зриву постачання газу до Європи.

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