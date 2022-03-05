Бразилия будет выдавать гуманитарные визы украинским беженцам

В четверг президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, позволяющий украинским беженцам жить и работать в Бразилии по гуманитарной визе.

Заявители должны получить 180-дневную временную визу в течение 90 дней после прибытия, которая затем будет иметь право на продление до временной резидентской визы на срок до двух лет, после чего заявители могут подать заявление на получение постоянного вида на жительство.

Заявители должны подать заявление на получение виз до 31 августа, говорится в распоряжении.

С начала войны в Украине Болсонару избегал осуждения или санкций в отношении России, заявляя, что Бразилия занимает "нейтральную" позицию. Он утверждал, что санкции скажутся и на бразильской экономике, указывая на то, что сельское хозяйство страны зависит от российских удобрений.