Бразилия - Бельгия: видео голов и обзор матча

Команды Бразилии и Бельгии сыграли за выход в полуфинал Чемпионата мира 2018

Четвертьфинальный матч Бразилия - Бельгия на Чемпионате мира по футболу 2018 состоялся вечером 6 июля. Игра завершилась со счетом 1:2. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Бразилия - Бельгия: обзор игры

Сборные Бразилии и Бельгии сыграли на стадионе "Казань Арена". Этот матч назвали одним из самых ожидаемых на Чемпионате.

Бразилия - пятикратный победитель ЧМ и единственная команда, которая не пропустила ни одного Чемпионата ФИФА за всю историю их проведения. В нынешнем году бразильские футболисты заняли первое место в своей группе, а также успешно выступили в 1/8 финала, обыграв Мексику со счетом 2:0.

"Красные дьяволы" из Бельгии занимают третью позицию в рейтинге ФИФА. На ЧМ 2018 бельгийская сборная стала первой командой за 48 лет, которой удалось отыграться со счета 0:2 в плей-офф и выбороть себе место в четвертьфинале, забив 3 гола в ворота Японии.

6 июня на поле "Казань Арены" команды вышли в таких составах:

Бразилия : Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

: Алисон, Фагнер, Т. Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус. Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брейне, Феллайни, Шадли, Азар, Лукаку.

Счет матча был открыт на 13 минуте автоголом. Шадли подавал угловой и в это время Фернандиньо замкнул навес рукой в свои ворота. Таким образом, уже в начале матча Бельгия вырвалась вперед.

Бразильцы сразу же начали пытаться сравнять счет, постоянно атакуя ворота соперников. Однако второй гол также оказался на счету сборной Бельгии. На 32 минуте Кевин де Брейне пробил мяч по воротам из-за пределов штрафной.

Во втором тайме бразильские футболисты актино прессинговали, и на 76 минуте автором первого гола сборной стал только что вышедший на замену Ренато Аугусто.

Уже в добавленное время у сборной Бразилии был удачный момент, когда Неймар пробил прямо под перекладину, но вратарь Бельгии спас ситуацию.

Победу в матче с результатом 1:2 одержала сборная Бельгии, повторив свой лучший результат за историю участия в ЧМ (в 1986 году бельгийцы заняли 4 место).

10 июля Бельгия сыграет с Францией в полуфинале ЧМ 2018, который пройдет в Санкт-Петербурге, а один из фаворитов Чемпионата, сборная Бразилии, прекращает свою борьбу.