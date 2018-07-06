Бразилія - Бельгія: відео голів та огляд матчу

Команди Бразилії та Бельгії зіграли за вихід у півфінал Чемпіонату світу 2018

Чвертьфінальний матч Бразилія - ​​Бельгія на Чемпіонаті світу з футболу 2018 відбувся увечері 6 липня. Гра завершилася з рахунком 1:2. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Бразилія - ​​Бельгія: огляд гри

Збірні Бразилії та Бельгії зіграли на стадіоні "Казань Арена". Цей матч назвали одним з найбільш очікуваних на Чемпіонаті.

Бразилія - ​​п'ятиразовий переможець ЧС і єдина команда, яка не пропустила жодного Чемпіонату ФІФА за всю історію їх проведення. У нинішньому році бразильські футболісти посіли перше місце в своїй групі, а також успішно виступили в 1/8 фіналу, обігравши Мексику з рахунком 2:0.

"Червоні дияволи" з Бельгії займають третю позицію в рейтингу ФІФА. На ЧС 2018 бельгійська збірна стала першою командою за 48 років, якій вдалося відігратися з рахунку 0:2 в плей-офф і вибороти собі місце в чвертьфіналі, забивши 3 голи в ворота Японіі.

6 червня на поле "Казань Арени" команди вийшли у таких складах:

Бразилія : Алісон, Фагнер, Т. Сілва, Міранда, Марсело, Фернандіньо, Пауліньо, Коутіньйо, Вілліан, Неймар, Жезус.

: Алісон, Фагнер, Т. Сілва, Міранда, Марсело, Фернандіньо, Пауліньо, Коутіньйо, Вілліан, Неймар, Жезус. Бельгія: Куртуа, Алдервейрелд, Компані, Вертонген, Меньє, Вітсель, Де Брейне, Феллайні, Шадлі, Азар, Лукаку.

Рахунок матчу був відкритий на 13 хвилині автоголом. Шадлі подавав кутовий і у цей час Фернандіньо замкнув навіс рукою у свої ворота. Таким чином, вже на початку матчу Бельгія вирвалася вперед.

Бразильці відразу ж почали намагатися зрівняти рахунок, постійно атакуючи ворота суперників. Однак другий гол також був на рахунку збірної Бельгії. На 32 хвилині Кевін де Брейне пробив м'яч по воротах з-за меж штрафної.

У другому таймі бразильскі футболісти актино пресингували, і на 76 хвилині автором першого гола збірної став Ренато Аугусто.

Уже у доданий час у збірній Бразилії був вдалий момент, коли Неймар пробив прямо під поперечину, але воротар Бельгії врятував ситуацію.

Перемогу у матчі з рахунком 1:2 здобула збірна Бельгії, повторивши свій кращий результат за історію участі у ЧС (у 1986 році бельгійці зайняли 4 місце).

10 липня Бельгія зіграє з Францією у півфіналі ЧС 2018, який пройде у Санкт-Петербурзі, а один з фаворитів Чемпіонату, збірна Бразилії, припиняє свою боротьбу.