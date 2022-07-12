В Бразилии запасов дизельного топлива хватит на 50 дней, - министр энергетики

"Министерство очень внимательно относится к вопросу дизельного топлива, и до вчерашнего дня у Бразилии было запаса на 50 дней. Если бы в мире что-то случилось и нефть больше нельзя было бы импортировать, у Бразилии все еще было бы 50 дней дизельного топлива без необходимости его импорта", — заявил министр энергетики.

Заявление было сделано во время заседания Комиссии по экономическим вопросам для рассмотрения текущей ситуации с топливом в Бразилии. Также министр анонсировал запуск прямых продаж биоэтанола для снижения цен на автомобильное топливо.

Стоимость дизельного топлива и бензина в Бразилии увеличилась за 2021 год более чем на 46%. В марте 2022 года государственная топливная компания повысила отпускные цены на свою продукцию из-за резкого увеличения стоимости углеводородов на мировом рынке еще на 25%, дефицит дизельного топлива в Бразилии сохраняется уже несколько месяцев.