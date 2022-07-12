UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Бразилии запасов дизельного топлива хватит на 50 дней, - министр энергетики

Фото: В Бразилии запасов дизельного топлива хватит на 50 дней (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Бразилии достаточно дизельного топлива для снабжения страны в течение 50 дней без необходимости импорта.

Об этом заявил министр энергетики Бразилии Адольфо Саксида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Министерство очень внимательно относится к вопросу дизельного топлива, и до вчерашнего дня у Бразилии было запаса на 50 дней. Если бы в мире что-то случилось и нефть больше нельзя было бы импортировать, у Бразилии все еще было бы 50 дней дизельного топлива без необходимости его импорта", — заявил министр энергетики.

Заявление было сделано во время заседания Комиссии по экономическим вопросам для рассмотрения текущей ситуации с топливом в Бразилии. Также министр анонсировал запуск прямых продаж биоэтанола для снижения цен на автомобильное топливо.

Стоимость дизельного топлива и бензина в Бразилии увеличилась за 2021 год более чем на 46%. В марте 2022 года государственная топливная компания повысила отпускные цены на свою продукцию из-за резкого увеличения стоимости углеводородов на мировом рынке еще на 25%, дефицит дизельного топлива в Бразилии сохраняется уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что топливный кризис на Шри-Ланке привел к массовым протестам. Кульминацией стали беспорядки в Коломбо с десятками пострадавших, после чего президент Готабайя Раджапакса согласился уйти с должности.

Напомним, что в Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Глава страны также назвал Синдзо Абэ "блестящим лидером и большим другом страны".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия