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У Бразилії запасів дизельного палива вистачить на 50 днів, - міністр енергетики

Фото: у Бразилії запасів дизельного палива вистачить на 50 днів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Бразилії достатньо дизельного палива для постачання країни протягом 50 днів без необхідності імпорту.

Про це заявив міністр енергетики Бразилії Адольфо Саксіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Міністерство дуже уважно ставиться до питання дизельного палива, і до вчорашнього дня у Бразилії було запасу на 50 днів. Якби у світі щось трапилося і нафту більше не можна було б імпортувати, у Бразилії все ще було б 50 днів дизельного палива без необхідності його імпорту", — заявив міністр енергетики.

Заява була зроблена під час засідання комісії з економічних питань для розгляду поточної ситуації з паливом в Бразилії. Також міністр анонсував запуск прямих продажів біоетанолу для зниження цін на автомобільне паливо.

Вартість дизельного палива і бензину в Бразилії збільшилася за 2021 рік більш ніж на 46%. У березні 2022 року Державна паливна компанія підвищила відпускні ціни на свою продукцію через різке збільшення вартості вуглеводнів на світовому ринку ще на 25%, дефіцит дизельного палива в Бразилії зберігається вже кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що паливна криза на Шрі-Ланці призвела до масових протестів. Кульмінацією стали заворушення в Коломбо з десятками постраждалих, після чого президент Готабайя Раджапакса погодився піти з посади.

Нагадаємо, що в Бразилії оголошено триденну жалобу у зв'язку зі смертю колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Глава країни також назвав Сіндзо Абе"блискучим лідером і великим другом країни".

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Бразилия