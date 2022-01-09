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У Бразилії скеля звалилася на туристів, загинули п'ять осіб

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Бразилія, Неділя 09 січня 2022 00:31
У Бразилії скеля звалилася на туристів, загинули п'ять осіб фото: у Бразилії скеля обрушилася катер з туристами, є жертв (Bombeiros/MG)
Автор: Артур Родивилов

Частина скелі завалилася в суботу вдень на катери з туристами в каньйоні неподалік від бразильського міста Капітоліу, штат Мінас-Жерайс на південному сході країни. Загинули п'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brasil.

Прессекретар служби рятувальників штату Педру Аіхара повідомив телеканалу, що щонайменше 5 чоловіків загинули, ще 34 людини отримали різні травми і були доставлені в місцеві медустанови.

Всього в момент обвалення скелі в трьох катерах з відпочивальниками знаходилися близько 70 осіб. На місці працюють водолази.

За його словами, обвал гірських порід, що зазнали сильної ерозії, спровокували рясні опади в регіоні. Не виключена можливість подальших руйнувань природного ландшафту. До розслідування події приєднатися ВМС країни.

Капітоліу - популярний у місцевих відпочивальників напрямок. Неподалік від міста розташовані мальовничі каньйони, в яких розвинений водний туризм.

У Бразилії скеля звалилася на туристів, загинули п'ять осіб

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