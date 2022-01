У Бразилії скеля звалилася на туристів, загинули п'ять осіб

Прессекретар служби рятувальників штату Педру Аіхара повідомив телеканалу, що щонайменше 5 чоловіків загинули, ще 34 людини отримали різні травми і були доставлені в місцеві медустанови.

Всього в момент обвалення скелі в трьох катерах з відпочивальниками знаходилися близько 70 осіб. На місці працюють водолази.

За його словами, обвал гірських порід, що зазнали сильної ерозії, спровокували рясні опади в регіоні. Не виключена можливість подальших руйнувань природного ландшафту. До розслідування події приєднатися ВМС країни.

#Brazil: The rock collapsed on several boats on Lake Furnas in eastern Brazil, at least 5 people were killed, about 20 are missing (RIA NEWS) pic.twitter.com/ux12O7eHr5