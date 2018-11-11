В Бразилии из-за схода оползня погибло 10 человек

Фото: оползень в Бразилии (twitter.com/g1)

Среди десяти погибших трое детей

В бразильском муниципалитете Нитерой штата Рио-де-Жанейро при сходе оползня погибло 10 человек, среди которых трое детей . Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Globo TV.

Сообщается что сход оползня произошел в субботу, 10 ноября 2018. В результате происшествия было повреждено 9 жилых домов, а также здание пиццерии. Только к ночи из-под обломков удалось достать 11 пострадавших, среди которых 10 погибших. Также сообщается, что одному погибшему ребенку было лишь 11 месяцев. При этом в пожарном департаменте заявили, что еще минимум 4 человека числятся пропавшими без вести.

Секретарь Гражданской обороны Роберто Робадей сообщил, что причиной оползня могло стать то, что за последнее время в регионе было большое количество дождей. Также он добавил, что население муниципалитета было предупреждено о возможной опасности.

Мэр Нитероя Родриго Невес заявил, что данное происшествие не является высоким геологическим риском, а сама трагедия произошла из-за "трещины в массиве склона".

Peço pra todos que dirijam suas orações pras famílias do Morro da Boa Esperança em Itaipu, onde 3 pessoas morreram após um deslizamento ocasionado por uma pedra que rolou do alto da comunidade, e atingiu ao menos 5 casas



Os bombeiros ainda buscam mais vítimas sob os escombros. pic.twitter.com/PepmhdGdON — Eu sou de Niterói (@SoudeNiteroi1) 10 листопада 2018 р.

Напомним, в Грузии из-за оползней села остались без воды и света. В пресс-службе Хелвачаурского района сообщили, что из-за сложных погодных условий в высокогорной Аджарии активизировались оползневые процессы, из-за которых пострадало шесть сел.