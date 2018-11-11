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У Бразилії через сходження зсуву загинуло 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 08:29
Фото: зсув у Бразилії (twitter.com/g1)
Фото: зсув у Бразилії (twitter.com/g1)

Серед десяти загиблих троє дітей

У бразильському місті Нітерой штату Ріо-де-Жанейро при сході зсуву загинуло 10 осіб, серед яких троє дітей . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo TV.

Повідомляється що зсув стався в суботу, 10 листопада 2018. Внаслідок події було пошкоджено 9 житлових будинків, а також будівля піцерії. Лише до ночі з-під уламків вдалося дістати 11 постраждалих, серед яких 10 загиблих. Також повідомляється, що одній загиблій дитині було лише 11 місяців. При цьому в пожежному департаменті заявили, що ще мінімум 4 людини вважаються зниклими без вісті.

Секретар Цивільної оборони Роберто Робадей повідомив, що причиною зсуву могло стати те, що за останній час в регіоні була велика кількість дощів. Також він додав, що населення муніципалітету було попереджено про можливу небезпеку.

Мер Нітерою Родріго Невес заявив, що дана подія не є високим геологічним ризиком, а сама трагедія сталася через "тріщини в масиві схилу".

Нагадаємо, у Грузії через зсуви села залишилися без води і світла. В прес-службі Хелвачаурського району повідомили, що з-за складних погодних умов у високогірній Аджарії активізувалися зсувні процеси, за яких постраждало шість сіл.

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