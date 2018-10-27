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В Грузии из-за оползней села остались без воды и света

Новости » Происшествия    27.10.2018 - 02:25
Иллюстративное фото (ru.torange.biz)
Иллюстративное фото (ru.torange.biz)

Был создан чрезвычайный штаб для решения последствий

В пресс-службе Хелвачаурского района сообщили, что из-за сложных погодных условий в высокогорной Аджарии активизировались оползневые процессы, из-за которых пострадало шесть сел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsGeorgia.

Сообщается, что обильные осадки спровоцировали оползни, которые сошли в селах Агара, Зеда Джочо, Королистави, Самеба, Чарнали, Занакидзееби и Сарпи. Из-за этого повреждены дороги, а также системы водоснабжения и линии электропередач.

Наихудшая ситуация сложилась в населенном пункте Самеба. Местные власти заявили, что в ближайшее время может потребоваться эвакуация семей, чьи дома пострадали особенно сильно.

Также оползни повредили водозаборное сооружение в Чарнали, что привели к прекращению подачи воды. В этом же селе были повреждены линии электропередач из-за вышедшей из берегов воды.

В Хельвачурском муниципалитете было создано чрезвычайный штаб, что работает для скорейшего устранения природных последствий.

 

Фото: последствия оползней (facebook.com/KhelvachauriMunicipality)

Напомним, ранее сообщалось, что из-за оползня на Тибете эвакуировали 6 тыс. человек. Оползень, который произошел возле округа Менлинг, заблокировал реку Брахмапутра, из-за чего в ущелье Ярлунг Цангпо образовалась запруда. 

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