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В Бразилии река затопила деревню: десятки жителей остались без дома

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Бразилия, Четверг 13 января 2022 02:00
В Бразилии река затопила деревню: десятки жителей остались без дома Фото: река затопила деревню в Бразилии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Река затопила новую деревню в Бразилии. В результате около 50 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Еще три года назад обрушение дамбы хвостохранилища на железорудном руднике вынудило людей переместить свои дома на возвышенной территории. На этот раз дожди привели к разливу реки Параопеба, в результате чего новая деревня была затоплена.

Разлив реки оставил без дома около 50 коренных жителей племени патаксо-хахаха. Люди укрылись в местной школе.

"Их дома в деревне Нао Ксоха загрязнились мутными водами реки, наполненными отходами", - говорится в сообщении.

Люди жалуются, что потеряли свое имущество и жилье, поскольку дома стали непригодными из-за загрязнения рудой. Также был затоплен медицинский центр, где лечили жителей деревни.

Напомним, что недавно Бразилия пострадала от сильных наводнений. В результате стихии пришлось эвакуировать порядка 50 тысяч жителей.

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