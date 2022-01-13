В Бразилии река затопила деревню: десятки жителей остались без дома
Река затопила новую деревню в Бразилии. В результате около 50 жителей были вынуждены покинуть свои дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Еще три года назад обрушение дамбы хвостохранилища на железорудном руднике вынудило людей переместить свои дома на возвышенной территории. На этот раз дожди привели к разливу реки Параопеба, в результате чего новая деревня была затоплена.
Разлив реки оставил без дома около 50 коренных жителей племени патаксо-хахаха. Люди укрылись в местной школе.
"Их дома в деревне Нао Ксоха загрязнились мутными водами реки, наполненными отходами", - говорится в сообщении.
Люди жалуются, что потеряли свое имущество и жилье, поскольку дома стали непригодными из-за загрязнения рудой. Также был затоплен медицинский центр, где лечили жителей деревни.
Напомним, что недавно Бразилия пострадала от сильных наводнений. В результате стихии пришлось эвакуировать порядка 50 тысяч жителей.