В Бразилии река затопила деревню: десятки жителей остались без дома

Река затопила новую деревню в Бразилии . В результате около 50 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Еще три года назад обрушение дамбы хвостохранилища на железорудном руднике вынудило людей переместить свои дома на возвышенной территории. На этот раз дожди привели к разливу реки Параопеба, в результате чего новая деревня была затоплена.

Разлив реки оставил без дома о коло 50 коренных жителей племени патаксо-хахаха. Люди укрылись в местной школе.

"Их дома в деревне Нао Ксоха загрязнились мутными водами реки, наполненными отходами", - говорится в сообщении.