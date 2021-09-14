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В Бразилии разбился легкомоторный самолет. Все находившиеся на борту погибли

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли два пилота и пять пассажиров - членов одной семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бразильское издание La Patilla.

Самолет следовал из аэропорта города Пирасикаба и вскоре после взлета упал в лесном массиве. При ударе о землю воздушное судно взорвалось и загорелось. На месте авиакатастрофы возник пожар.

По данным спасателей, на борту самолет находились семь человек: два пилота и пять пассажиров - членов одной семьи. Они скончались на месте. Из-за пожара их тела обуглены. Личности погибших пока не удалось установить.

Полиция начала расследование для выяснения причин аварии.

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БразилияАвиакатастрофа