RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Бразилії розбився легкомоторний літак. Всі, хто знаходився на борту загинули

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Бразилії зазнав аварії легкомоторний літак. Загинули два пілоти і п'ять пасажирів - членів однієї сім'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бразильське видання La Patilla.

Літак прямував з аеропорту міста Пірасікаба і незабаром після зльоту впав у лісовому масиві. При ударі об землю повітряне судно вибухнуло і загорілося. На місці авіакатастрофи виникла пожежа.

За даними рятувальників, на борту літака перебували семеро людей: два пілоти і п'ять пасажирів - членів однієї сім'ї. Вони померли на місці. Через пожежу їх тіла обвуглені. Особи загиблих поки не вдалося встановити.

Поліція почала розслідування для з'ясування причин аварії.

Читайте РБК-Україна в Google News
БразилияАвиакатастрофа