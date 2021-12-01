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В Бразилии подтвердили первые случаи штамма "Омикрон"

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Бразилия, Среда 01 декабря 2021 02:10
В Бразилии подтвердили первые случаи штамма "Омикрон" Фото: В Бразилии подтвердили первые случаи Омикрон-штамма (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава регионального управления здравоохранения Жан Горинштайн заявил, что специалисты подтвердили два случая заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса в Бразилии. С понедельника власть приостановила доступ в страну путешественникам, которые побывали в государствах юга Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Brazil.

По данным Горинштайна, зараженные ранее не прививались от коронавирусной инфекции ни в Бразилии, ни за рубежом.

"Теперь это уже не предварительные данные. Технические характеристики проведенного исследования - исследования вируса по генотипу - были весьма точны. Результаты клиники "Альберт Эйнштейн" были отправлены в институт Адольфу Лутца, который подтвердил, что речь идет об образцах, сопоставимых с "Омикроном", вариантом, выявленным в ноябре в ЮАР", - заявил он.

Ранее во вторник бразильское Национальное агентство по санитарному надзору сообщило о двух предварительно подтвержденных случаях заражения в стране "Омикрон"-штаммом коронавируса.

Речь идет о супружеской паре, которая направлялась в ЮАР. Мужчина прибыл оттуда 23 ноября с отрицательным тестом на COVID-19, однако перед обратным вылетом из Бразилии он с супругой 25 ноября сдал необходимые для этого анализы, и уже результаты этих тестов оказались положительными. Таким образом, подчеркивают санитарные власти, носитель "Омикрон"-штамма прибыл в страну раньше, чем об обнаружении инфекции сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Заражение штаммом "Омикрон" было подтверждено в частной клинике в Сан-Паулу, которая уведомила об этом Anvisa 30 ноября.

Напомним, что в ЮАР в течение последней недели сильно изменилась ситуация с заболеваемостью COVID-19. Это связывают с появлением нового штамма "Омикрон".

Ранее сообщалось о симптомах нового штамма коронавируса. О них рассказали в ЮАР.

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