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У Бразилії підтвердили перші випадки штаму "Омікрон"

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Бразилія, Середа 01 грудня 2021 02:10
У Бразилії підтвердили перші випадки штаму "Омікрон" Фото: у Бразилії підтвердили перші випадки Омікрон-штаму (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава регіонального управління охорони здоров'я Жан Горінштайн заявив, що фахівці підтвердили два випадки зараження "Омікрон"-штамом коронавірусу в Бразилії. З понеділка влада призупинила доступ в країну мандрівникам, які побували в державах півдня Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Brazil.

За даними Горінштайна, заражені раніше не прищеплювалися від коронавірусної інфекції ні в Бразилії, ні за кордоном.

"Тепер це вже не попередні дані. Технічні характеристики проведеного дослідження - дослідження вірусу за генотипом - були досить точні. Результати клініки "Альберт Ейнштейн" були відправлені в Інститут Адольфу Лутца, який підтвердив, що мова йде про зразки, порівнянні з "Омікроном", варіантом, виявленим в листопаді в ПАР", - заявив він.

Раніше у вівторок бразильське Національне агентство з санітарного нагляду повідомило про два попередньо підтверджені випадки зараження в країні "Омікрон" - штамом коронавірусу.

Йдеться про подружню пару, яка прямувала до ПАР. Чоловік прибув звідти 23 листопада з негативним тестом на COVID-19, проте перед зворотним вильотом з Бразилії він з дружиною 25 листопада здав необхідні для цього аналізи, і вже результати цих тестів виявилися позитивними. Таким чином, підкреслюють санітарні влади, носій "Омікрон"-штаму прибув в країну раніше, ніж про виявлення інфекції повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Зараження штамом "Омікрон" було підтверджено в приватній клініці в Сан-Паулу, яка повідомила про це Anvisa 30 листопада.

Нагадаємо, що у ПАР протягом останнього тижня сильно змінилася ситуація із захворюваністю COVID-19. Це пов'язують з появою нового штаму "Омікрон".

Раніше повідомлялося про симптоми нового штаму коронавірусу. Про них розповіли в ПАР.

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