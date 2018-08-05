У Бразилії да Сілву, який відбуває термін за корупцію, висунули в президенти

Вибори в Бразилії відбудуться в жовтні 2018 року

В Бразилії Партія трудящих висунула кандидатом на посаду глави держави колишнього президента Лулу да Сілву, який відбуває 12-річне покарання за звинуваченням у корупції. Про це повідомляє агентство AP.

"Партія трудящих об'єдналася, щоб підтримати кандидатуру Лули да Сільви в президенти", - написала партія в Twitter 4 серпня.

PT unido para apoiar a candidatura de @LulaOficial à presidência. Se você quer ver um #BrasilFelizDeNovo, faça parte dessa corrente e apoie #LulaLivreJá.



Ricardo Stuckert pic.twitter.com/ZKMiQzJFeB — PT Brasil (@ptbrasil) 4 серпня 2018 р.

З квітня колишній президент поміщений у в'язницю за звинуваченням у корупції, але він заперечує будь-які правопорушення і стверджує, що він піддається політичним переслідуванням.

"Бразилія повинна відновити свою демократію, знайти себе і знову бути щасливою. Вони можуть заблокувати мене, запроторити за грати, але я буду зберігати свою віру в бразильський народ", - йдеться в заяві да Сілви, зачитаній на з'їзді партії в Сан-Паулу.

Нагадаємо, 8 липня апеляційний суд Бразилії ухвалив звільнити Лулу да Сілву. Рішення ухвалив суддя суддя Рожеріу Фаврету, який раніше працював в адміністрації Лули да Сільви.

Проте вже 9 липня суд скасував рішення про звільнення екс-президента Лули да Сілви. Суддя Серхіо Моро, який відправив Лулу у в'язницю в квітні за хабарництво, заявив, що апеляційний суд не мав права видавати наказ, який звільняє його для проведення агітації напередодні виборів у жовтні.